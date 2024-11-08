عطلة رسمية للسفارة الأردنية في واشنطن الاثنين المقبل

وأشارت عبر حسابها الخاص على تويتر إلى أنها ستعود للعمل اعتبارًا من يوم الثلاثاء، 12 نوفمبر.
ونوهت بأنه في الحالات الطارئة يُرجى الاتصال على رقم الهاتف: 202-294-9522.
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