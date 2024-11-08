 
الجمعة 2024-11-08 11:22 م
 

عطلة رسمية للسفارة الأردنية في واشنطن الاثنين المقبل

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 08-11-2024 10:17 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت السفارة الأردنية في واشنطن أن السفارة ستكون مغلقة يوم الإثنين المقبل، 11 نوفمبر، بمناسبة "يوم المحاربين القدامى في أمريكا".

اضافة اعلان


وأشارت عبر حسابها الخاص على تويتر إلى أنها ستعود للعمل اعتبارًا من يوم الثلاثاء، 12 نوفمبر.


ونوهت بأنه في الحالات الطارئة يُرجى الاتصال على رقم الهاتف: 202-294-9522.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزير العمل خالد البكار

أخبار محلية وزير العمل: ترحيل أي عامل غير أردني مخالف مطلع العام المقبل ولا تراجع

تعبيرية

عربي ودولي نتنياهو يعين سفيرا جديدا لدى واشنطن من"مستوطنة"

تعبيرية

أخبار محلية عطلة رسمية للسفارة الأردنية في واشنطن الاثنين المقبل

تعبيرية

فلسطين غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 184 منذ 7 أكتوبر

لقطة من الزيارة

أخبار محلية السفيرة الأمريكية في الأردن: شكراً للسلط على حسن الضيافة

تعبيرية

عربي ودولي قبل تنصيب ترامب.. هذا ما سيحدث من الآن حتى 20 يناير 2025

تعبيرية

اقتصاد محلي ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

تعبيرية

أخبار محلية مديرية ثقافة الزرقاء: افتتاح أكبر جدارية الاثنين المقبل



 


الأكثر مشاهدة