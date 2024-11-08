عطلة رسمية للسفارة الأردنية في واشنطن الاثنين المقبل

الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الأردنية في واشنطن أن السفارة ستكون مغلقة يوم الإثنين المقبل، 11 نوفمبر، بمناسبة "يوم المحاربين القدامى في أمريكا".

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وأشارت عبر حسابها الخاص على تويتر إلى أنها ستعود للعمل اعتبارًا من يوم الثلاثاء، 12 نوفمبر.