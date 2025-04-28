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عمان تحتضن الاجتماع الرابع للمشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الإثنين، 28-04-2025 01:22 م

الوكيل الإخباري-   احتضنت العاصمة عمان، أعمال الاجتماع الرابع للمشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي، والذي يعد نواة للسوق العربية المشتركة للكهرباء.

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و استضافت شركة الكهرباء الوطنية أعمال هذا الاجتماع المنعقد تحت مظلة جامعة الدول العربية يومي 27 و28 نيسان الحالي.


وتشارك وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء الوطنية كممثلين عن المملكة، مع نظرائهم في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.


ويهدف الاجتماع إلى الاتفاق على الجوانب الفنية الخاصة بتأسيس المشروع التجريبي، تمهيدا لانضمام الدول العربية في المراحل المتلاحقة للمشروع.

 
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