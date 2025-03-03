 
الإثنين 2025-03-03 04:46 م
 

عودة 43704 لاجئين سوريين من الأردن إلى وطنهم خلال شهرين

الطريق المؤدي إلى معبر جابر في المفرق الحدودي
معبر جابر
الإثنين، 03-03-2025 03:22 م
الوكيل الإخباري-    عاد ما يقرب من 43704 لاجئين سوريين إلى وطنهم طوعًا خلال الفترة ما بين 8 كانون الأول 2024 و22 شباط 2025، وفقًا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).اضافة اعلان


وأظهرت البيانات، أن العائدين توزعوا وفق الفئات العمرية والجنس، حيث بلغ عدد الذكور 23,867، فيما بلغ عدد الإناث 19,837.

وتشكل الفئة العمرية 18-35 عامًا النسبة الكبرى بين العائدين من الذكور بعدد 8,166 فردًا، تليها الفئة 36-59 عامًا بـ5,241 فردًا، فيما جاءت الفئة العمرية 18-35 عامًا الأكثر عددًا بـ5,913 فردًا بين الإناث، تليها الفئة 36-59 عامًا بـ3,923 فردًا.
 
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