عين على القدس يناقش استغلال إسرائيل لقدوم ترامب لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية

ووفقا لتقرير البرنامج، تعمل المنظمات الاستيطانية التابعة للاحتلال من أجل الإسراع في فرض السيطرة على كامل الضفة الغربية، ما أثار القلق في الشارع الفلسطيني، بسبب معرفة الجميع بأن الرئيس الأميركي القادم يؤيد هذه الخطوة، لا سيما أنه قام خلال ولايته السابقة بنقل سفارة بلاده إلى القدس بعد الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.
وأشار التقرير إلى أن وزير المالية في حكومة الاحتلال، المتطرف سومتريتش، رحب بفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، معتبرا ذلك "فرصة لضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال".
وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأميركية الجديدة تأتي في ظل هجمة شرسة على المسجد الأقصى المبارك يشنها المتطرفون اليهود، برئاسة وزراء متطرفين في حكومة الاحتلال، التي تعمل على فرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك، ما ينذر بخطر كبير محدق بأولى القبلتين، في ظل قدوم الإدارة الأميركية الجديدة المعروفة بسياساتها السابقة التي تدعم توجه المتطرفين اليهود في توغلهم داخل المسجد الأقصى المبارك.
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