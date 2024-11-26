عين على القدس يناقش استغلال إسرائيل لقدوم ترامب لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية

الوكيل الإخباري- ناقش برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، استغلال "عصابات الهيكل وبلطجية المستوطنات" قدوم الإدارة الأميركية الحديثة من أجل المضي قدما في مخططاتهم لضم الضفة الغربية للاحتلال، وتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على الوجود الفلسطيني في فلسطين.

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ووفقا لتقرير البرنامج، تعمل المنظمات الاستيطانية التابعة للاحتلال من أجل الإسراع في فرض السيطرة على كامل الضفة الغربية، ما أثار القلق في الشارع الفلسطيني، بسبب معرفة الجميع بأن الرئيس الأميركي القادم يؤيد هذه الخطوة، لا سيما أنه قام خلال ولايته السابقة بنقل سفارة بلاده إلى القدس بعد الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.



وأشار التقرير إلى أن وزير المالية في حكومة الاحتلال، المتطرف سومتريتش، رحب بفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، معتبرا ذلك "فرصة لضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال".