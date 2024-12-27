 
الجمعة 2024-12-27 04:24 م
 

غدا السبت دوام لمديريات الضريبة وتمديد دوام الثلاثاء المقبل

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
الجمعة، 27-12-2024 02:38 م
الوكيل الإخباري- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جميع المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم خلال العام الحالي ضرورة تسديدها قبل نهاية العام؛ من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.اضافة اعلان


وبينت الدائرة، أن يوم غد السبت 28 / 12 سيكون دوام لمديريات الدائرة في عمان والزرقاء وإربد والعقبة؛ لغايات تسديد الأرصدة المترتبة على المكلفين.

كما تقرر تمديد دوام المحاسبين وأمناء الصناديق ومكاتب خدمة الجمهور في هذه المديريات لغاية الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 / 12، لغايات تمكين المكلفين من تسديد الأرصدة المترتبة عليهم قبل انتهاء السنة المالية الحالية.

بترا
 
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