 
الأحد 2025-02-23 08:50 ص
 

فتح باب التسجيل ببرامج التدريب المهني (رابط)

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 23-02-2025 07:03 ص

الوكيل الإخباري-   اعلنت مؤسسة التدريب المهني عن فتح باب القبول والتسجيل للدور الأول  الكترونيا للعام التدريبي 2026/2025 اعتبارا من اليوم الأحد .

اضافة اعلان

 

ودعت جميع الراغبين بالتسجيل الدخول الى الرابط التالي : انقر هنا 

 

واكدت بانه سيبدأ الدوام الرسمي للمقبولين اعتبارا من 6/4/2025

 


Image1_22025237137909208153.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات حفرة ضخمة تبتلع مدينة برازيلية في مشهد كارثي (فيديو)

المسحراتي

فن ومشاهير الإنتهاء من تصوير مسلسل المسحراتي

ا

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

أرشيفية

فلسطين تقرير عبري: نتنياهو رفض توصية بتصفية قادة حماس قبل 7 أكتوبر

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو يتوعّد حماس ويطالبها بإطلاق جميع الأسرى

تعبيرية

أخبار محلية السير: فتح جميع الجسور في عمّان أمام حركة السير التي أغلقت بسبب الانجماد

أرشيفية

عربي ودولي كما فعل في "تويتر".. ماسك يمهل 2.3 مليون موظف فدرالي أمريكي 48 ساعة قبل طردهم

تعبيرية

عربي ودولي قتيلان بهجوم على وحدة العناية المركزة بمستشفى أميركي



 




الأكثر مشاهدة