فتح باب التسجيل ببرامج التدريب المهني (رابط)

الوكيل الإخباري- اعلنت مؤسسة التدريب المهني عن فتح باب القبول والتسجيل للدور الأول الكترونيا للعام التدريبي 2026/2025 اعتبارا من اليوم الأحد .

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ودعت جميع الراغبين بالتسجيل الدخول الى الرابط التالي : انقر هنا

واكدت بانه سيبدأ الدوام الرسمي للمقبولين اعتبارا من 6/4/2025



