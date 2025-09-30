الثلاثاء 2025-09-30 11:50 ص
 

فتح حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين حتى 4.30 عصراً

الثلاثاء، 30-09-2025 10:18 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة أمن الجسور، أن ساعات عمل جسر الملك حسين أمام حركة جميع المسافرين اليوم الثلاثاء ستكون من الساعة (8:00 ) صباحا ولغاية الساعة (16:30) عصرا.اضافة اعلان


ودعت الإدارة المسافرين إلى متابعة وسائل الإعلام الرسمية لمعرفة أية مستجدات تتعلق بقرار فتح أو إغلاق الجسر وساعات العمل.
 
 
