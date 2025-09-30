فتح حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين حتى 4.30 عصراً

10:18 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747998 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة أمن الجسور، أن ساعات عمل جسر الملك حسين أمام حركة جميع المسافرين اليوم الثلاثاء ستكون من الساعة (8:00 ) صباحا ولغاية الساعة (16:30) عصرا. اضافة اعلان





ودعت الإدارة المسافرين إلى متابعة وسائل الإعلام الرسمية لمعرفة أية مستجدات تتعلق بقرار فتح أو إغلاق الجسر وساعات العمل.