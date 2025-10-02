جرش: انطلاق المهرجان الثقافي الأول للتبادل الثقافي

وأكد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، أن الثقافة ليست مجرد ترف أو زينة عابرة بل هي روح الأمة وهويتها ومرآتها التي تعكس ماضيها وحاضرها وأساس وحدتها الوطنية التي تحمي أمنها واستقرارها في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
وقال مدير ثقافة جرش الدكتور عقلة القادري، إن انطلاقة هذا المهرجان تمثل شعلة للثقافة والوعي والإبداع وتجديدًا للعهد بأن تبقى جرش منارة تحتفي بالهوية وتضيء دروب المحبة والسلام لتكون بداية لسلسلة مهرجانات قادمة تليق بتاريخ جرش العريق وحاضرها المشرق.
بدورهم، قال عدد من المتحدثين، إن مهرجان جرش الثقافي الأول سيكون خطوة تأسيسية نحو تنظيم مهرجانات متجددة تحمل رسالة المحبة والسلام والإبداع من جرش إلى كل أرجاء الوطن.
واشتملت الفعاليات على مجموعة من الفعاليات الفنية بمشاركة فرق فنية متنوعة ومعارض حرفية بمشاركة واسعة من مديريات الثقافة بالمملكة.
