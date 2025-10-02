جرش: انطلاق المهرجان الثقافي الأول للتبادل الثقافي

الوكيل الإخباري- انطلقت، اليوم الخميس، في قاعة بلدية جرش الكبرى، فعاليات المهرجان الثقافي الأول للتبادل الثقافي، بحضور رئيس لجنة بلدية جرش محمد بني ياسين.

وأكد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، أن الثقافة ليست مجرد ترف أو زينة عابرة بل هي روح الأمة وهويتها ومرآتها التي تعكس ماضيها وحاضرها وأساس وحدتها الوطنية التي تحمي أمنها واستقرارها في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.



وقال مدير ثقافة جرش الدكتور عقلة القادري، إن انطلاقة هذا المهرجان تمثل شعلة للثقافة والوعي والإبداع وتجديدًا للعهد بأن تبقى جرش منارة تحتفي بالهوية وتضيء دروب المحبة والسلام لتكون بداية لسلسلة مهرجانات قادمة تليق بتاريخ جرش العريق وحاضرها المشرق.



بدورهم، قال عدد من المتحدثين، إن مهرجان جرش الثقافي الأول سيكون خطوة تأسيسية نحو تنظيم مهرجانات متجددة تحمل رسالة المحبة والسلام والإبداع من جرش إلى كل أرجاء الوطن.