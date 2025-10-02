السودان.. الإعدام شنقا لمتعاون مع "قوات الدعم السريع" بالدبة

وبعد سماع قضية الاتهام واستجواب المتهمين وسماع مرافعة الدفاع، أصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة المتهم وأوقعت عليه عقوبة الإعدام شنقا.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية بأنه تم إرسال الأوراق للمحكمة العليا للتأييد.
كما ذكرت أن النيابة العامة بالدبة تولت التحقيقات والإشراف عليها ومتابعتها لحين صدور القرار.
روسيا اليوم
