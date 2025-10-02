الخميس 2025-10-02 09:26 م
 

السودان.. الإعدام شنقا لمتعاون مع "قوات الدعم السريع" بالدبة

الخميس، 02-10-2025 07:53 م
الوكيل الإخباري-   قدمت النيابة العامة في الدبة متهما للمحاكمة أمام محكمة جنايات الدبة بتهمة "تقويض النظام الدستوري للبلاد وإثارة الحرب ضد الدولة".اضافة اعلان


وبعد سماع قضية الاتهام واستجواب المتهمين وسماع مرافعة الدفاع، أصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة المتهم وأوقعت عليه عقوبة الإعدام شنقا.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية بأنه تم إرسال الأوراق للمحكمة العليا للتأييد.

كما ذكرت أن النيابة العامة بالدبة تولت التحقيقات والإشراف عليها ومتابعتها لحين صدور القرار.

