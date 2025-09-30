الثلاثاء 2025-09-30 01:43 م
 

فريق من وزارة التربية يتفقد مشاغل التعليم المهني "بيتك" في مدرسة أبدر

وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 30-09-2025 12:15 م

الوكيل الإخباري-    تفقد فريق من إدارة التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، مشاغل التعليم المهني "بيتك" في مدرسة أبدر الثانوية الشاملة المختلطة للاطلاع على احتياجاتها، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير ودعم التعليم المهني والتقني.

وأكدت مديرة التربية والتعليم للواء بني كنانة هدى الشطناوي، خلال الجولة التفقدية، أهمية المسار المهني والتقني في تزويد الطلبة بالمهارات العملية التي تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل بكفاءة وسرعة.


وتفقد الفريق الوزاري، الذي ضم رئيس قسم التدريب المهني الدكتور علاء النمراوي، والمهندس محمد البصول من إدارة التعليم المهني، مشغل الشعر والجمال (بيتك) في المدرسة، حيث اطلع على أبرز احتياجاته والتطلعات المستقبلية لتطويره.


كما قدم ملاحظاته وتوصياته لتعزيز الاستفادة من المشاغل المدرسية، مؤكدا ضرورة ربط التعليم المهني بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.


وأعرب أعضاء الفريق عن تقديرهم للجهود المبذولة في تجهيز المشاغل، ولدور الكوادر الإدارية والتدريسية في دعم برامج التعليم المهني، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة في هذا المجال.

 
 
