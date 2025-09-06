فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل سيكون من الساعة 9:30 صباحا لغاية 5 عصرا، وسيشمل مناطق: المجر والمدينة الحرفية والهناجر الجنوبية والمنطقة الحرفية.
