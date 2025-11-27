الخميس 2025-11-27 02:21 م

إنجازات رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الربع الثالث

رئاسة الوزراء
الخميس، 27-11-2025 01:10 م

الوكيل الإخباري-   أظهر تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 - 2025) أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الربع الثالث لعام 2025، ضمن محرك الخدمات المستقبلية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تم رقمنة 74 بالمئة من الخدمات الحكومية بشكل تراكمي. 

ووفقا للتقرير، بلغ إجمالي عدد الخدمات الحكومية التي تم رقمنتها "تراكمي" 1778 خدمة، كما بلغ عدد الشركات المستفيدة من برنامج نمو الأردن "تطوير الأعمال" 4 شركات، بينما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من البرامج التدريبية/ مشروع تمكين المهارات الرقمية من خلال جمعية المهارات الرقمية 3 الآف مستفيد.


وأظهر التقرير، إنجاز الإجراءات الشرائية والبدء بإنشاء مراكز خدمات في المفرق والزرقاء والرصيفة ضمن مشروع مراكز الخدمات الحكومية الشاملة وتقييم 10 مؤسسات حكومية وإنجاز مخرجات التقييم لها ضمن مشروع تقييم وتطوير البنى التحتية للمؤسسات الحكومية للتحول الرقمي.


وضمن مشروع نمو الأردن، تم خلق ما يزيد عن 150 وظيفة نتيجة للاتفاقيات التي تم توقيعها من خلال منح الرواتب ودعم رواتب الموظفين الجدد وكذلك تم تدريب 150 مستفيداً للانتفاع من المنصات الرقمية عن طريق عرض خدماتهم ضمن منحة منصات الأعمال الحرة وعقد ندوة للمستثمرين بهدف ربط مستثمرين محتملين من ألمانيا مع شركات ناشئة أردنية بمشاركة أكثر من 40 شركة ناشئة.


وبين التقرير أنه ضمن مشروع تمكين المهارات الرقمية تم تدريب 125 مستفيدا من المحافظات المختلفة على مهارات الحوسبة السحابية التي تستهدف الشباب للأعمار من 18-35 عاما واستقطاب وإلحاق متدربين من مختلف المحافظات (الكرك، اربد، معان، الزرقاء) لتدريبهم على مهارات مختلفة لتأهيلهم لسوق العمل.

 
 


