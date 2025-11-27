مستشفى الأمير حمزة يحتفي بفوز إحدى كوادره بجائزة دولية مرموقة في مجال الأشعة

الوكيل الإخباري- اعلن مستشفى الأمير حمزة عن فوز الموظفة نسرين حنن، الحاصلة على درجة الماجستير في التصوير الطبي (MSc Medical Ultrasound) والعاملة في قسم الأشعة بوظيفة أخصائية تصوير وعائي (Vascular Sonographer) ضمن قائمة افضل ٤٠ شخصية حول العالم لعام 2025، وهي إحدى أرفع الجوائز العالمية التي تُمنح للقادة الشباب المتميزين في مجال التصوير الطبي وإدارة خدمات الأشعة.

وتصدر الجائزة عن منصة Radiology Business الأمريكية، وهي واحدة من أهم الجهات الإعلامية العالمية المتخصصة في إدارة الأعمال وتطوير خدمات الأشعة والتصوير الطبي، وتُكرّم سنوياً أربعين شخصية دولية تحت سن الأربعين ممن ساهموا في تطوير الممارسات الإشعاعية ورفع جودة الخدمات.

جاء اختيار نسرين حنن لِما حققته من إنجازات عملية وعلمية في مجال التصوير الوعائي، من أبرزها:



• إدخال وتطبيق تقنيات متقدمة في مستشفى الأمير حمزة مثل Shear Wave Elastography في تقييم الأوعية والأعضاء.



• المساهمة في التدريب والتعليم في مجال التصوير الوعائي (Vascular Ultrasound) والمساهمة في بناء برامج تعليمية مطوّرة ترفع من مستوى الكفاءة المهنية داخل القسم.



• المشاركة الفاعلة في الإجراءات الجراحية للأوعية باستخدام أجهزة التصوير الفوري (Portable Ultrasound) ودعم جراحيي الأوعية خلال تدخلات دقيقة مثل Endo-Venous Laser Ablation

. الإسهام في برامج الخدمة المجتمعية والتوعية الصحية، خاصة في ما يتعلق بالتشخيص المبكر لأمراض الأوعية.



‎وكذلك حصول مشروع الماجستير الخاص بها والفائز بجائزة أفضل مشروع في NHLI (National Heart and Lung Institute) – at Imperial College London والمساهمة في نشر أبحاث وعرض حالات ودراسات في مؤتمرات علمية.



ويمثل هذا الإنجاز اعترافاً دولياً بنوعية الخبرات الموجودة داخل مستشفى الأمير حمزة، ويعكس توجه المستشفى المستمر نحو تطوير خدمات الأشعة ورفع مستوى الكفاءات الوطنية .



وقال مدير عام مستشفى الأمير حمزة د .كفاح ابو طربوش : “نفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس المستوى المتقدم لكوادرنا الطبية والفنية. ان فوز الآنسة نسرين حنن بجائزة دولية مرموقة من Radiology Business يؤكد أن المستشفى يشكل بيئة حاضنة للتميّز والإبداع، ويضع اسم الأردن على خريطة الإنجازات العالمية في مجال الأشعة والتصوير الطبي.”



وأضاف:“نعتبر هذا الفوز محطة مهمة في مسيرة تطوير خدمات التصوير في المستشفى، وسيتم البناء عليها لتعزيز برامج التدريب والتطوير المستمر، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمرضى.