وزارة الثقافة: توجه لتعميم مشروع الشوارع الثقافية على كافة ألوية المملكة

وقالت الشمايلة خلال مناقشة موازنة الوزارة لسنة 2026، اليوم الخميس، إن الفكرة طبقت في مناطق غور الصافي وعي وفقوع وساكب والمعراض.
وأضافت أن هذه الشوارع تتضمن حالة ثقافية وتتمتع بجمال بصري من خلال الجلسات والجداريات والأكواخ والمكتبات في تلك الشوارع.
وأشارت الشمايلة إلى أن هذه الشوارع تقدم دعما لأصحاب المنتجات والحرف التراثية من خلال توفير الفرصة لهم لتقديم أعمالهم.
