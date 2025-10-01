الأربعاء 2025-10-01 07:32 ص
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة اليوم_أسماء

تعبيرية
 
الأربعاء، 01-10-2025 05:43 ص

الوكيل الإخباري-    اعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، مع الاعتذار، إلى فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في محافظات الطفيلة، دير علا، والكرك، وذلك ضمن أعمال الصيانة المبرمجة وتحسين جودة الشبكة الكهربائية.

وفيما يلي تفاصيل الفصل:

الطفيلة

التاريخ: الأربعاء، 1-10-2025

الوقت: من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية الساعة 3:00 عصرًا

المناطق المتأثرة:

رواث

بصيرا

مركز أمن بصيرا

منطقة الحارث

سبب الفصل: صيانة سنوية للشبكة القائمة

دير علا

التاريخ: الأربعاء، 1-10-2025

الوقت: من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية الساعة 3:00 عصرًا

المناطق المتأثرة:

جزء من العارضة

جزء من غور كبد

مروان الحمود

أم حماد

المخابرات العامة

فنوش

ميسرا

داميا

مثلث المصري

الأشغال العامة – فنوش

مشاغل فنوش

مصنع نهر الأردن لمنتجات البولسترين – العارضة

مصنع الترافرتين

مبنى بلدية العارضة

السماد العضوي – أم حماد

سبب الفصل: صيانة على الخط الرئيسي

الكرك – مغذي الجامعة

التاريخ: الأربعاء، 1-10-2025

الوقت: من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية الساعة 4:00 عصرًا

المناطق المتأثرة: أجزاء من الثنية

سبب الفصل: تركيب عداد إحصائي على بداية المغذي

اضافة اعلان

 

كما أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء كفرنجة في محافظة عجلون، اليوم الأربعاء؛ لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.


وقالت الشركة، في بيان، إن فصل التيار الذي سيكون من الساعة 2 ظهرا ولغاية 9 مساء، سيشمل مناطق: كفرنجة جنوب البلد، وحي الجبالية، وحي أبو النجم، ووسط البلد، وغرب كفرنجة، و السوق الغربي، ومركز صحي كفرنجة.

 
 
