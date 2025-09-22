الإثنين 2025-09-22 07:45 ص
 

فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أبراج كهربائية في إحدى محطات توليد الكهرباء
الإثنين، 22-09-2025 06:51 ص

الوكيل الإخباري-  اعلنت شركة توزيع الكهرباء ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي معان الاثنين من الساعة 9:00 صباحا لغاية الساعة 4:00 عصرا.

المناطق المتأثرة: منطقة الاسكان / حي العامرية / حي مسجد الأنصار / حي خلف مديرية الزراعة / مديرية الزراعة / المركز الصحي العسكري / المركز الأمني - جسر العقبة / التدريب المهني / مستودعات الادوية.


سبب الفصل: صيانة شاملة لشبكة الضغط المتوسط




 

 
 
