فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

المناطق المتأثرة: منطقة الاسكان / حي العامرية / حي مسجد الأنصار / حي خلف مديرية الزراعة / مديرية الزراعة / المركز الصحي العسكري / المركز الأمني - جسر العقبة / التدريب المهني / مستودعات الادوية.
سبب الفصل: صيانة شاملة لشبكة الضغط المتوسط
