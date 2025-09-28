الأحد 2025-09-28 07:32 ص
 

فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أبراج كهربائية في إحدى محطات توليد الكهرباء في
أبراج كهربائية في إحدى محطات توليد الكهرباء
 
الأحد، 28-09-2025 05:52 ص

الوكيل الإخباري-   اعلنت شركة توزيع الكهرباء ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في معان أحد
المدة: من الساعة 9:00 صباحا لغاية الساعة 4:00 عصرا.

اضافة اعلان


المناطق المتأثرة: خلف الأشغال العامة / حي المعاني / حي سكر / حي مسجد الجهني / حوض 27 / آبار مياه سمنه / مسلخ معان / ستاد الأميرة هيا / شركة الفجر للغاز / بئر ماء بلدية معان / الترفيق الجمركي / اوهيدة / جزء من ايل / مريغة / قرين / الحبيس / منطقة ايل الحرفية / ابو اللسن / راس النقب / ابو صلال / الراجف / دلاغة / الفردخ / الصدقة / الفيصلية / القاسمية / سويمرة / الحياض / طاسان / الثغرة / سلاح الجو - راس النقب / شركة الكون للبث الاذاعي.


سبب الفصل: صيانة شاملة لشبكة الضغط المتوسط + نقل شبكة ضغط متوسط تشكل خطرا على السلامة العامة

 
 
gnews

أحدث الأخبار

البقاء لله

الوفيات وفيات الأحد 28-9-2025

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح السبت، 76.30 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 73.80 دينارا لجهة الشراء. وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها الن

اقتصاد محلي 76.30 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الاحد

وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر

فلسطين بريطانيا: المجتمع الدولي على وشك التوصل لاتفاق سلام بغزة

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

جامعة اليرموك

أخبار محلية اعلان صادر عن جامعة اليرموك

الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران

عربي ودولي الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران

ارشيفية

فلسطين استشهاد 8 بقصف إسرائيلي على منزل بالنصيرات



 
 





الأكثر مشاهدة