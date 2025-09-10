الأربعاء 2025-09-10 08:15 ص
 

فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

تعبيرية
 
الأربعاء، 10-09-2025 07:18 ص
الوكيل الإخباري-   تعلن شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق محافظة معان، وذلك يوم الأربعاء الموافق 10-9-2025، من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 4:00 عصراً.اضافة اعلان


المناطق المتأثرة بالفصل:

مستشفى معان الحكومي

حي المستشفى

ويأتي هذا الفصل بهدف إزالة شبكة ضغط متوسط تشكل خطورة على السلامة العامة.
 
 
gnews

