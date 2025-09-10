فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

المناطق المتأثرة بالفصل:
مستشفى معان الحكومي
حي المستشفى
ويأتي هذا الفصل بهدف إزالة شبكة ضغط متوسط تشكل خطورة على السلامة العامة.
