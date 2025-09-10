فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

07:18 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745528 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تعلن شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق محافظة معان، وذلك يوم الأربعاء الموافق 10-9-2025، من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 4:00 عصراً. اضافة اعلان





المناطق المتأثرة بالفصل:



مستشفى معان الحكومي



حي المستشفى



ويأتي هذا الفصل بهدف إزالة شبكة ضغط متوسط تشكل خطورة على السلامة العامة.

