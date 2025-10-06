فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غدا

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من 9:30 صباحا لغاية 4:30 عصرا ، سيشمل مناطق: شرق جرش، وخربة الشواهد، والجبل الأخضر، ومبنى المحافظة، ومبنى المتصرفية، ومركز زها الثقافي، وبيت شباب جرش، وملعب الشواهد، ومركز صحي القادسية .
