فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غدا

الإثنين، 06-10-2025 05:31 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة جرش، غدا الثلاثاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من 9:30 صباحا لغاية 4:30 عصرا ، سيشمل مناطق: شرق جرش، وخربة الشواهد، والجبل الأخضر، ومبنى المحافظة، ومبنى المتصرفية، ومركز زها الثقافي، وبيت شباب جرش، وملعب الشواهد، ومركز صحي القادسية .
 
 
