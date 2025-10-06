فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غدا

05:31 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748826 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة جرش، غدا الثلاثاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات. اضافة اعلان





وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من 9:30 صباحا لغاية 4:30 عصرا ، سيشمل مناطق: شرق جرش، وخربة الشواهد، والجبل الأخضر، ومبنى المحافظة، ومبنى المتصرفية، ومركز زها الثقافي، وبيت شباب جرش، وملعب الشواهد، ومركز صحي القادسية .

