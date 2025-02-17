فعاليات معرض الغذاء الأردني تنطلق الاثنين المقبل

ويقام المعرض، الذي يُعدّ أكبر معرض للغذاء في الأردن، في دورته الثامنة على مساحة 7 آلاف متر، وتنظمه شركة المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض (أبكو)، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان الفضيل.
وحسب مدير عام (أبكو) رائد أبو سعدة، يشارك في فعاليات المعرض، الذي يستمر 5 أيام، أكثر من 100 شركة، منها 80 محلية، بينما تتوزع الشركات الأخرى على فلسطين، والسعودية، ومصر، وسوريا، وتركيا، ولبنان.
وأشار أبو سعدة، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن المعرض يشمل إقامة العديد من الفعاليات المصاحبة، وفي مقدمتها عمليات طهي الطعام أمام الزوار والمرتادين على أيدي أمهر الطهاة الأردنيين والعرب، بالإضافة إلى توفير عروض خاصة على المواد الغذائية.
وأكد أن المعرض يُعدّ حدثًا مهمًا في المملكة، حيث يضم الصناعات الوطنية والمستوردات الغذائية تحت سقف واحد، ما يشكل فرصة حقيقية أمام الشركات للقاء أصحاب المصانع والتجار، والاطلاع على منتجاتهم، وعقد صفقات تجارية بينهم.
ولفت إلى أن "جوردن فوود" يركز دائمًا على مشاركة الصناعات المحلية، ما يتيح فرصة للمواطنين والزوار للاطلاع على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه، بالإضافة إلى الجودة والتنوع الذي تتمتع به مستوردات الأردن من المواد والسلع الغذائية.
وذكر أن المعرض سيفتح أبوابه يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، حيث سيكون الدخول مجانيًا، مع إمكانية الشراء المباشر للجمهور.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس وزراء الداخلية العرب يمنح جلالة الملك وسام الأمير نايف للأمن العربي
-
وزير العمل يستعرض رؤية الوزارة في جلسة حوارية مع جماعة عمان لحوارات المستقبل
-
بين بليغة ومتوسطة .. 15 إصابة بحوادث سير خلال 24 ساعة
-
الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الطفلة وسن
-
فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 4 عصراً عن مناطق غدا (اسماء)
-
أمانة عمان تنذر عمال وطن بالفصل (أسماء)
-
مدير تربية لواء الجيزة يؤكد أهمية الإقبال على التعليم المهني
-
المجالي أمينا عاما مساعدا لمجلس وزراء الداخلية العرب