فعاليات معرض الغذاء الأردني تنطلق الاثنين المقبل

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الوكيل الإخباري- تنطلق الاثنين المقبل فعاليات معرض الغذاء الأردني الدولي "جوردن فوود"، الذي سيقام في معرض عمان الدولي للسيارات على طريق المطار، بمشاركة محلية وخارجية. اضافة اعلان





ويقام المعرض، الذي يُعدّ أكبر معرض للغذاء في الأردن، في دورته الثامنة على مساحة 7 آلاف متر، وتنظمه شركة المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض (أبكو)، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان الفضيل.



وحسب مدير عام (أبكو) رائد أبو سعدة، يشارك في فعاليات المعرض، الذي يستمر 5 أيام، أكثر من 100 شركة، منها 80 محلية، بينما تتوزع الشركات الأخرى على فلسطين، والسعودية، ومصر، وسوريا، وتركيا، ولبنان.



وأشار أبو سعدة، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن المعرض يشمل إقامة العديد من الفعاليات المصاحبة، وفي مقدمتها عمليات طهي الطعام أمام الزوار والمرتادين على أيدي أمهر الطهاة الأردنيين والعرب، بالإضافة إلى توفير عروض خاصة على المواد الغذائية.



وأكد أن المعرض يُعدّ حدثًا مهمًا في المملكة، حيث يضم الصناعات الوطنية والمستوردات الغذائية تحت سقف واحد، ما يشكل فرصة حقيقية أمام الشركات للقاء أصحاب المصانع والتجار، والاطلاع على منتجاتهم، وعقد صفقات تجارية بينهم.



ولفت إلى أن "جوردن فوود" يركز دائمًا على مشاركة الصناعات المحلية، ما يتيح فرصة للمواطنين والزوار للاطلاع على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه، بالإضافة إلى الجودة والتنوع الذي تتمتع به مستوردات الأردن من المواد والسلع الغذائية.



وذكر أن المعرض سيفتح أبوابه يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، حيث سيكون الدخول مجانيًا، مع إمكانية الشراء المباشر للجمهور.

