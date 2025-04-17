فيديو وصور - الدفاع المدني يخمد حريق هنجر في المنطقة الحرة

وأضاف بأنه استجابت طواقم الإطفاء المتخصصة للبلاغ، وتمت السيطرة عليه ومنع انتشاره، دون وقوع أي إصابات بالأرواح.
في حين تم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدّت إلى نشوب الحريق.
إخماد حريق هنجر في المنطقة الحرة#سوشال_الوكيل #فيديو pic.twitter.com/KB3N44r9R8— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 17, 2025
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