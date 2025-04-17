الخميس 2025-04-17 09:37 ص
 

فيديو وصور - الدفاع المدني يخمد حريق هنجر في المنطقة الحرة

سرعة الاستجابة كان لها دور كبير في السيطرة على الحريق
سرعة الاستجابة كان لها دور كبير في السيطرة على الحريق
 
الخميس، 17-04-2025 07:57 ص
الوكيل الإخباري-   صرّح الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام بأن الكوادر المتخصصة في مديرية دفاع مدني الزرقاء والشرطة تمكّنت اليوم من إخماد حريق أتى على هنجر بمساحة (600) م² تقريبًا، يحتوي على أقمشة وملابس مستعملة (بالِه) في المنطقة الحرة بمحافظة الزرقاء.اضافة اعلان


وأضاف بأنه استجابت طواقم الإطفاء المتخصصة للبلاغ، وتمت السيطرة عليه ومنع انتشاره، دون وقوع أي إصابات بالأرواح.

في حين تم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدّت إلى نشوب الحريق.




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