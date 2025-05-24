في يوم الاستقلال.. "الكهرباء الأردنية" تواصل دورها المحوري في بناء الاقتصاد الوطني

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية المهندس عثمان بدير، والمدير العام المهندس حسن عبد الله، استمرار الشركة في القيام بدورها المحوري في تمكين مختلف القطاعات ومساهمتها في الرؤية الوطنية، من خلال مواكبة التحول الرقمي، وتطوير خدماتها، والاستثمار في البنية التحتية للطاقة، بما يعزز أمن التزويد ويسهم في رفد الاقتصاد الوطني.

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وفي يوم الاستقلال، قالا إن العهد يتجدد مع قيادتنا الهاشمية في مواصلة مسيرة بناء مملكتنا الحبيبة، مسترشدين برؤية التحديث الاقتصادي، نحو أردن مزدهر يعتمد على الابتكار وإطلاق الطاقات والإمكانات، ويحتضن بيئة أعمال محفزة، واقتصادًا أكثر تنافسية ومرونة.



وفي بيان صحفي، استذكر رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء المجلس، والمدير العام وموظفو الشركة، بكل فخر واعتزاز بطولات الجيش العربي المصطفوي وتضحيات أجهزتنا الأمنية الباسلة وشهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً لأمن الأردن وسيادته، فكانوا على الدوام سياج الوطن وحماته.