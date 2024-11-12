 
الثلاثاء 2024-11-12 03:42 م
 

قرارات حكومية بشأن الموظفين في القطاع العام

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الثلاثاء، 12-11-2024 02:30 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء أقر تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام، وتعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية، وتعليمات العمل الإضافي، وتعليمات الأداء الاستثنائي.

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وأضاف المومني خلال مؤتمر صحفي للحديث عن مجريات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في إربد، أن مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار، والنظام الداخلي لمجلس أمانة عمان، ونظام معدل لنظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية.


وتابع أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على نظام معدل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل، ليتم إعفاء الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير عدد من الخدمات حتى تاريخ 31/12/2033.


وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء محطة معالجة مياه في منطقة غرب إربد التي ستخدم 17 قرية وقرابة 200 ألف نسمة.


وأكمل المومني، أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لسنة 2024؛ استجابة لتوصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية التي أوصت بوضع إطار قانوني لوجود آلية وطنية تُعنى بالمرأة يضمن لها الاستدامة والشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

 
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