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قرار بتأنيث الكوادر التعليمية لمدارس الذكور للصفوف السادس فما دون

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أرشيفية
 
الأحد، 27-04-2025 12:23 م

الوكيل الإخباري- أوعز وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة، الأحد، بتأنيث المدارس التي كادرها التعليمي من الذكور والتي تنتهي بالصف السادس فما دون.

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وفي كتاب وجهه الوزير إلى مدير التربية والتعليم، أوعز بتقليص الكوادر في المراكز التعليمية والإدارية وتعويض النقص الحاصل في المدارس وإدراجها على بطاقة التشكيلات المدرسية للعام 2025 – 2026.

 
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