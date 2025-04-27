قرار بتأنيث الكوادر التعليمية لمدارس الذكور للصفوف السادس فما دون

وفي كتاب وجهه الوزير إلى مدير التربية والتعليم، أوعز بتقليص الكوادر في المراكز التعليمية والإدارية وتعويض النقص الحاصل في المدارس وإدراجها على بطاقة التشكيلات المدرسية للعام 2025 – 2026.
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