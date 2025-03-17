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قطاع الألبسة والأحذية جاهز ويترقب حلول العيد لتنشيط المبيعات

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الإثنين، 17-03-2025 03:21 م

الوكيل الإخباري-   يترقب قطاع الألبسة والأحذية في السوق المحلية تحسن الإقبال على الشراء خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع صرف رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص وحلول عيد الفطر.

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وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن حركة شراء الألبسة والأحذية حالياً أقل من معدلاتها الموسمية، بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتغير أولوياتهم الاستهلاكية، والتركيز على الاحتياجات اليومية الأساسية، رغم استقرار الأسعار وانخفاض بعضها.


وأكد أسعد القواسمي، المستورد والتاجر، أن الطلب على شراء الألبسة والأحذية في السوق المحلية ما زال أقل من معدلاته الموسمية، مرجعاً ذلك إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، رغم دخول شهر رمضان الفضيل في ثلثه الثاني، واستقرار الأسعار وانخفاض بعضها.


وتوقع القواسمي، وهو عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، أن تنشط حركة الطلب على تجارة الألبسة والأحذية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، بالتزامن مع صرف الرواتب وحلول العيد.

 
 
gnews

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