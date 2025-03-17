قطاع الألبسة والأحذية جاهز ويترقب حلول العيد لتنشيط المبيعات

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن حركة شراء الألبسة والأحذية حالياً أقل من معدلاتها الموسمية، بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتغير أولوياتهم الاستهلاكية، والتركيز على الاحتياجات اليومية الأساسية، رغم استقرار الأسعار وانخفاض بعضها.
وأكد أسعد القواسمي، المستورد والتاجر، أن الطلب على شراء الألبسة والأحذية في السوق المحلية ما زال أقل من معدلاته الموسمية، مرجعاً ذلك إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، رغم دخول شهر رمضان الفضيل في ثلثه الثاني، واستقرار الأسعار وانخفاض بعضها.
وتوقع القواسمي، وهو عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، أن تنشط حركة الطلب على تجارة الألبسة والأحذية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، بالتزامن مع صرف الرواتب وحلول العيد.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يلتقي الرئيس الإيطالي في روما
-
العيسوي: الأردن بقيادة الملك قصة تروى ورمزًا يحتذى
-
تعليمات جديدة لأجور المعالجة وأثمان الأدوية "للتأمين المدني"
-
وزير الزراعة: نسعى لإنتاج 5 ملايين "شرنقة" سنويا
-
الصفدي يؤكد دعم الأردن لإعادة بناء سوريا
-
الزرقاء: إتلاف 589 كغم من المواد الغذائية وإيقاف 16 منشأة عن العمل
-
عشيرة البدور تشكر قبيلة الحويطات
-
الأمن العام يوضّح تفاصيل الفيديو المتداول لحدث يعتدي على آخر بواسطة أداة حادّة