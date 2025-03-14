كركي يعفو عن المتسببة بفقدان نجله إثر حادث دهس: "بناتنا ما بنامن في السجون"

ورغم مرارة الفقد والألم التي تعرض لها والد الفقيد الا انه بادر إلى مغادرة المستشفى باتجاه المركز الأمني ليخرج الفتاة قائلا ( بنات الكرك بناتنا ما يباتن في السجون) مصرا على أن يكون الصلح والعفو.
وما كان من عشائر الحباشنة الا ان اسقطوا كافة حقوقهم العشائرية والقانونية عن المتسببة بالحادث.
وتحدث باسم الجاهة الشيخ منير المجالي ورد عليه عن عشائر الحباشنة كل من الشيخ فراس الحباشنة والأستاذ المحامي محمد العساسفة وتحدث عن عشيرة المعايطة الشيخ عوض المعايطة مسهبا بالتعبير عن مشاعر العزاء والوفاء والشكر .
-
أخبار متعلقة
-
رؤساء جامعات يدعون إلى الاعتماد على الأدوار التربوية للحد من خطاب الكراهية
-
بحث المشاريع التنموية والخدمية في البلقاء
-
مركز زها الثقافي يتسلم قطعة أرض لإنشاء فرع له في البلقاء
-
العلوم التطبيقية تحقق مراتب متقدمة في تصنيف "كيو إس"العالمي 2025
-
أوقاف المفرق: تكليف 400 إمام لصلاة التراويح في المحافظة
-
توضيح من وزارة التربية حول امتحانات التوجيهي
-
الزراعة توضح حول وجود الخنازير في الغابات والأحراش
-
بهدف تشجيع الأردنيين .. تعرف الى أسعار رحلات العمرة في رمضان