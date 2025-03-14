 
الجمعة 2025-03-14 08:10 م
 




            

        








    

        

        

            كركي يعفو عن المتسببة بفقدان نجله إثر حادث دهس: "بناتنا ما بنامن في السجون"
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                قلعة الكرك
            
                

                    الكرك
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        05:39 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  وسط حضور شعبي عشائري كبير، وفي ظل مشاعر الحزن والألم من جانب ومشاعر التسامح والمحبة والعفو من جانب آخر، شهدت محافظة الكرك، مراسم عطوة صلح عشائرية، بين عشيرتي الحباشنة والمعايطة ،على خلفية حادث دهس تعرض له الشاب العشريني عودة الله غازي العساسفة الحباشنة من قبل فتاة من عشيرة المعايطة على طريق بتير راكين مما أدى لوفاته على الفور.اضافة اعلان


ورغم مرارة الفقد والألم التي تعرض لها والد الفقيد الا انه بادر إلى مغادرة المستشفى باتجاه المركز الأمني ليخرج الفتاة قائلا ( بنات الكرك بناتنا ما يباتن في السجون) مصرا على أن يكون الصلح والعفو.

وما كان من عشائر الحباشنة الا ان اسقطوا كافة حقوقهم العشائرية والقانونية عن المتسببة بالحادث.

وتحدث باسم الجاهة الشيخ منير المجالي ورد عليه عن عشائر الحباشنة كل من الشيخ فراس الحباشنة والأستاذ المحامي محمد العساسفة وتحدث عن عشيرة المعايطة الشيخ عوض المعايطة مسهبا بالتعبير عن مشاعر العزاء والوفاء والشكر .
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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