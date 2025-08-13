"كهرباء إربد" تسجل أعلى حمل كهربائي تاريخي مساء الثلاثاء

وأكد مدير عام شركة كهرباء إربد، المهندس بشار التميمي، الالتزام الكامل بخطة الطوارئ المعتمدة، لضمان استمرارية الخدمة الكهربائية والمحافظة على جودتها في مثل هذه الظروف.
واطلع التميمي في زيارة تفقدية إلى مركز المراقبة والتحكم، على واقع الأحمال الكهربائية المسجلة، وحالة الشبكة، وسير العمل، والإجراءات المتبعة للتعامل مع الملاحظات الواردة من المشتركين خلال موجة الحر التي تشهدها المملكة.
وأهابت شركة كهرباء إربد، في بيان صحفي، المشتركين العمل على اتباع كافة الإجراءات اللازمة والتي من شأنها العمل على تقليل الاستهلاك للطاقة الكهربائية، خاصة في وقت الذروة من الساعة 5 مساء ولغاية الساعة 9 ليلا، وضبط درجة حرارة المكيف على درجة 24 مئوية، وشحن المركبات الكهربائية خارج أوقات الذروة.
