كهرباء إربد تطلق خدمة إلكترونية لبراءة ذمة العقارات قبل نقل الملكية

وأشارت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن إطلاق الخدمة جاء للتسهيل على المراجعين خاصة بعد دخول قانون الكهرباء العام 2025 للتنفيذ اعتبارا من 15 آب الحالي، والذي يتضمن شرط الحصول على براءة ذمة من شركات الكهرباء قبل إتمام أي معاملة لنقل ملكية العقار.
وأوضحت أنه للحصول على براءة ذمة عقار "إلكترونيا" يتم عبر الموقع الرسمي للشركة، من خلال الدخول والعمل على تعبئة البيانات المطلوبة كافة عبر الرابط التالي: (https://www.ideco.com.jo/portal/WebForms/RealEstateDocument.aspx)
