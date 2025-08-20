كهرباء إربد تطلق خدمة إلكترونية لبراءة ذمة العقارات قبل نقل الملكية

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة كهرباء إربد خدمة براءة ذمة العقار من أي مستحقات أو ذمم تتعلق بالخدمة، إلكترونيا قبل نقل ملكية العقار.

وأشارت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن إطلاق الخدمة جاء للتسهيل على المراجعين خاصة بعد دخول قانون الكهرباء العام 2025 للتنفيذ اعتبارا من 15 آب الحالي، والذي يتضمن شرط الحصول على براءة ذمة من شركات الكهرباء قبل إتمام أي معاملة لنقل ملكية العقار.