لامي في الأردن.. ما أبرز ملفاته؟

الوكيل الإخباري- يبدأ وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى الأردن و البحرين، وذلك في إطار جهود دبلوماسية غربية لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.



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