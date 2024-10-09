 
الأربعاء 2024-10-09 10:29 ص
 

لامي في الأردن.. ما أبرز ملفاته؟

بلب
ديفيد لامي
الأربعاء، 09-10-2024 08:37 ص

الوكيل الإخباري-   يبدأ وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى الأردن و البحرين، وذلك في إطار جهود دبلوماسية غربية لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

اضافة اعلان

 

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن لامي سيصل إلى المنطقة الأربعاء "للتأكيد على أهمية العمل مع الشركاء الإقليميين للضغط من أجل ضبط النفس وسيطالب إيران بوقف هجماتهم".

وأثار الصراع المتصاعد مخاوف من انزلاق الولايات المتحدة وإيران إلى حرب أوسع نطاقا.

وتتمتع بريطانيا بعلاقات دفاعية ودبلوماسية قديمة مع كل من الأردن والبحرين، وتتطلع إلى استخدام تلك العلاقات لمنع الوضع من زعزعة الاستقرار بشكل أكبر في المنطقة المنتجة للنفط على نطاق أوسع.

وقال لامي في بيان صادر عن وزارة الخارجية "الوضع خطير للغاية والمزيد من التصعيد أو سوء التقدير في المنطقة ليس في مصلحة أحد".

وأضاف: "يجب علينا ألا نتردد في هذه الفترة الحرجة في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وإدخال المزيد من المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة، وضمان إطلاق سراح جميع الرهائن".

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

فلسطين "يقاتلون وكأنهم في أول يوم من الحرب".. ذعر إسرائيلي من قدرات المقاومة في غزة

تعبيرية

أخبار محلية لجميع الأردنيين.. الأمن السيبراني يطلق 5 تحذيرات أمنية

من المصدر

أخبار محلية غدا الخميس.. النشامى يقارعون "الشمشون" الكوري بتصفيات كأس العالم

آثار القصف على منطقة النصيرات في غزة

فلسطين ثلاثة شهداء وجرحى في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات

تعبيرية

طب وصحة التمييز بين النيكوتين ومخاطر التدخين ضرورة لإحداث التغيير المطلوب في سياسات مكافحة التدخين

تعبيرية

المرأة والجمال أسهل 5 حيل فعّالة للتخلص من بقع طلاء الأظافر بسرعة

ننح

أخبار الشركات تجديد اتفاقية التعاون بين سلاح الجو وشركة زين

من المصدر

عربي ودولي مع اقتراب "ميلتون".. آلاف النازحين من فلوريدا الأمريكية



 


الأكثر مشاهدة