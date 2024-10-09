لامي في الأردن.. ما أبرز ملفاته؟

وأثار الصراع المتصاعد مخاوف من انزلاق الولايات المتحدة وإيران إلى حرب أوسع نطاقا.
وتتمتع بريطانيا بعلاقات دفاعية ودبلوماسية قديمة مع كل من الأردن والبحرين، وتتطلع إلى استخدام تلك العلاقات لمنع الوضع من زعزعة الاستقرار بشكل أكبر في المنطقة المنتجة للنفط على نطاق أوسع.
وقال لامي في بيان صادر عن وزارة الخارجية "الوضع خطير للغاية والمزيد من التصعيد أو سوء التقدير في المنطقة ليس في مصلحة أحد".
وأضاف: "يجب علينا ألا نتردد في هذه الفترة الحرجة في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وإدخال المزيد من المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة، وضمان إطلاق سراح جميع الرهائن".
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