"لا لإطلاق العيارات النارية" مبادرة مجتمعية في الكرك

الوكيل الإخباري- أطلق مكتب الشرطة المجتمعية في مركز أمن المزار الجنوبي في محافظه الكرك أمس الخميس وبالتعاون مع جمعية "نغم الحياة" مبادرة بعنوان "لا لإطلاق العيارات النارية".

وجاء إطلاق المبادرة تزامناً مع نتائج امتحان الثانوية العامة، بحضور رئيس مركز أمن المزار الجنوبي المقدم ماهر الدرايسة ورئيس قسم سير الكرك المقدم محمد الخزاعلة ومدير تربية لواء المزار الجنوبي، إضافة إلى عدد من مرتبات الأمن العام وعدد من أعضاء المجلس المحلي لمركز أمن المزار الجنوبي.