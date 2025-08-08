"لا لإطلاق العيارات النارية" مبادرة مجتمعية في الكرك

وجاء إطلاق المبادرة تزامناً مع نتائج امتحان الثانوية العامة، بحضور رئيس مركز أمن المزار الجنوبي المقدم ماهر الدرايسة ورئيس قسم سير الكرك المقدم محمد الخزاعلة ومدير تربية لواء المزار الجنوبي، إضافة إلى عدد من مرتبات الأمن العام وعدد من أعضاء المجلس المحلي لمركز أمن المزار الجنوبي.
وتم توزيع عدد من البروشورات التوعوية التي تحمل شعار "بدل الفرود بالورود، حقك تفرح وحقي أعيش" وجاء ذلك بمشاركة الأهالي والطلبة داخل اللواء.
