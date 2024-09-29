لتجنب الاحتيال المالي .. تحذير من الضمان الاجتماعي للمواطنين

10:59 ص

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الوكيل الإخباري- نفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ما يتم تكرار تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الحصول على مبالغ مالية من الضمان من خلال محافظ إلكترونية، وذلك منعاً لأي لبس أو تضليل أو استغلال لمتقاعديها ومشتركيها. اضافة اعلان





وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنها لا تتعامل في تحويل أي منفعة من منافعها التأمينية إلى المستحقين من خلال المحافظ الإلكترونية وإنما يتم تحويلها عبر الحسابات البنكية للمستفيدين من متقاعدين ومشتركين سواء داخل المملكة أو خارجها.



ودعت المؤسسة إلى ضرورة استقاء المواطنين ومشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي المعلومات من قنوات اتصالها الرسمية التي توفّر من خلالها كافة المعلومات والبيانات الصادرة عنها، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo أو من خلال حساباتها الموثقة رسمياً على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (117117) أو مركز الاتصال الوطني (065008080).



وأشارت المؤسسة إلى أنها تتابع إغلاق أي حسابات وهمية لا تمثلها على مواقع التواصل الاجتماعي أولاً بأول بالتنسيق المباشر مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مؤكدةً أنها ستلاحق مطلقي هذه الحسابات والشائعات قانونياً من خلال الجهات الرسمية ذات العلاقة.



وحذّرت المؤسسة في بيانها الموجه لجمهورها من التفاعل مع أي روابط أو اتصالات مشبوهة تطلب معلومات شخصية مثل الرقم الوطني أو مبالغ مالية لغايات تحديث المحفظة الإلكترونية، أو إجراء أي عملية تحويل مالي، وهذا ما سبق وحذّر منه البنك المركزي خلال الأيام القليلة الماضية.

