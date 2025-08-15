لقاء لتعزيز الربط الجوي بين الأردن والأسواق السياحية في المنطقة

الوكيل الإخباري- عقد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، لقاءً مشتركاً أمس الخميس، مع الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية للطيران سامر المجالي، وذلك امتداداً للاجتماعات التي عُقدت مؤخراً في البترا والعقبة.

وناقش اللقاء سبل تعزيز الربط الجوي وتوسيع خطوط النقل المباشر بين الأردن والأسواق السياحية في المنطقة، خاصة مصر ودول الخليج العربي، بما يسهم في استقطاب المزيد من السياح وربطهم مباشرة بمدينة العقبة والمثلث الذهبي (البترا، وادي رم، العقبة).



وأكد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين خلال اللقاء، أن تعزيز الربط الجوي مع الأسواق الإقليمية، وعلى رأسها دول الخليج ومصر، يمثل محوراً استراتيجياً في خطط الوزارة لتنشيط الحركة السياحية في الوقت الذي يُعاني القطاع السياحي في المملكة من تراجع لافت وأزمة تحتاج لإيجاد حلول متعددة تعكف الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع القطاع السياحي والمؤسسات المعنية.



وأشار حجازين إلى أن التعاون مع الملكية الأردنية، سيسهم في تسهيل وصول السياح من الدول المجاورة، إلى المناطق السياحية الأردنية، وعلى وجه الخصوص المثلث الذهبي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع من مساهمة السياحة في الناتج المحلي.



من جانبه، شدد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، على أهمية تنويع الأسواق والمنتجات السياحية وفتح خطوط مباشرة جديدة من وجهات الدول المجاورة، مؤكداً أن الربط الجوي الفعال مع الوجهات المجاورة من شأنه أن يعزز مكانة البترا كوجهة سياحية عالمية، ويزيد من فرص بقاء السياح مدة أطول داخل المملكة، مما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية والاقتصاد بشكل عام، ويقدم حلولاً للأزمة التي يعاني منها القطاع السياحي .



وفي السياق ذاته، أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، أن توسيع شبكة الطيران وربط العقبة مباشرة بأسواق مثل دول الخليج ومصر خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة العقبة كبوابة سياحية رئيسية للمملكة، مضيفاًُ أن الربط الجوي سيسهم في دعم الخطط المشتركة لأن تكون مركزاً اقتصادياً وسياحياً متكاملاً، وتعزيز قدرتها على استقطاب شرائح جديدة من الزوار.

وبيّن الدكتور عبدالرزاق عربيات، أن هيئة تنشيط السياحة ستطلق حملات تسويقية موجهة للأسواق المستهدفة، تعتمد على محتوى رقمي مبتكر وبرامج ترويجية مشتركة، بهدف جذب شرائح جديدة من الزوار.

من جهته، أكد سامر المجالي، أن الملكية الأردنية ملتزمة بدعم القطاع السياحي من خلال تحديث أسطول الطائرات، وتسيير رحلات مباشرة بأسعار تنافسية، مع الاستفادة من الخطوط الجديدة التي تم تسييرها لغايات السياحة العلاجية، بالإضافة إلى فتح خطوط مع الهند لتعزيز صناعة الأفلام واستقطاب الإنتاج السينمائي إلى المواقع السياحية الأردنية.



وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يضم جميع الأطراف، لوضع برامج تنفيذية وتسويقية تستهدف المقيمين في مصر وأبوظبي والعديد من الأسواق الأخرى، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية إلى الأردن وتعزيز حضور المملكة في الأسواق الإقليمية والدولية.



وشهد اللقاء توافقاً على ضرورة إطلاق حملات تسويقية مشتركة تستهدف هذه الأسواق، وتنسيق الجهود بين شركة الملكية الأردنية وهيئة تنشيط السياحة والجهات الرسمية لتأمين رحلات مباشرة بأسعار تنافسية، ورفع جودة الخدمات المقدمة في الوجهات السياحية، بما يعزز تجربة السائح ويشجع على تكرار الزيارة.