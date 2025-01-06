لماذا ارتفعت أسعار القهوة والدجاج في الاردن ؟

الوكيل الإخباري- تابعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تطور اسعار السلع في السوق المحلية بعد ارتفاع اسعار بعض السلع الاساسية والسلع التموينية بنسب عالية جدا لا تعكس التكاليف الحقيقية لاستيراد بعضها وانتاج بعضها الاخر مع بداية العام.



وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية اننا تلقينا عدة شكاوى من ارتفاع اصناف بعض السلع كالقهوة والدجاج وبنسب عالية جدا وايضا ارتفاع أو ثبات بعض اسعار السلع مع تخفيض الكميات في العبوات المباعة، وهذا الامر يعتبر تحايل على المستهلكين الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة.



وأضاف الدكتور عبيدات اننا نتفهم انه في فصل الشتاء تزداد الكلف على منتجي الدواجن بسبب البرد ونفوق عدد من الدجاج ولكن ليس بهذه النسب وان يصل الكيلو غرام الواحد الى دينارين فهذا سعر مبالغ فيه ومن الممكن ان يرتفع الى اكثر من ذلك اذا لم يتم التحرك سريعا من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة لضبط السوق وفرض اسعار تأشيرية لهذه المادة الاساسية على موائد الاردنيين. ذلك أنه من غير المعقول أو المقبول أن يرتفع سعر الدجاج الى دينارين (دجاج النتافات) بعد ان كان يباع قبل شهر ما بين دينار ونصف الى دينار 60 قرشا وقبل شهرين كان يباع بمبلغ 135 قرشا الى 145 قرشا واقل من ذلك في بعض الاماكن.

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