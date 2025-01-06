لماذا ارتفعت أسعار القهوة والدجاج في الاردن ؟

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية اننا تلقينا عدة شكاوى من ارتفاع اصناف بعض السلع كالقهوة والدجاج وبنسب عالية جدا وايضا ارتفاع أو ثبات بعض اسعار السلع مع تخفيض الكميات في العبوات المباعة، وهذا الامر يعتبر تحايل على المستهلكين الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة.
وأضاف الدكتور عبيدات اننا نتفهم انه في فصل الشتاء تزداد الكلف على منتجي الدواجن بسبب البرد ونفوق عدد من الدجاج ولكن ليس بهذه النسب وان يصل الكيلو غرام الواحد الى دينارين فهذا سعر مبالغ فيه ومن الممكن ان يرتفع الى اكثر من ذلك اذا لم يتم التحرك سريعا من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة لضبط السوق وفرض اسعار تأشيرية لهذه المادة الاساسية على موائد الاردنيين. ذلك أنه من غير المعقول أو المقبول أن يرتفع سعر الدجاج الى دينارين (دجاج النتافات) بعد ان كان يباع قبل شهر ما بين دينار ونصف الى دينار 60 قرشا وقبل شهرين كان يباع بمبلغ 135 قرشا الى 145 قرشا واقل من ذلك في بعض الاماكن.
ودعا الدكتور محمد عبيدات وزارة الصناعة والتجارة والتموين الى تكثيف الرقابة على الاسواق و اجراء الدراسات العلمية المتخصصة لمعرفة الكلف الحقيقية لمادة الدجاج وما هو السعر العادل لبيعه للمستهلك النهائي وايضا معرفة تكاليف استيراد القهوة من مصدرها وكلف النقل والرسوم والضرائب المفروضة على هذه المادة الضرورية .
واشار الدكتور عبيدات ان بعض المنتجين أو التجار قاموا بتقليل الكميات الموجودة في بعض العبوات وبيعها بالسعر القديم حتى لا يتم رفع سعرها على المواطنين خوفا من عزوف المواطنين عن شرائها بسبب تآكل قدراتهم الشرائية لان هذا الامر يعتبر تضليل وتحايل على المستهلكين.
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