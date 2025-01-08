لماذا ارتفعت اسعار الدجاج بالاردن ؟ وهذا موعد عودتها لمعدلاتها

وقال جمجوم إن ارتفاع على أسعار الدجاج يتكرر عادة في بداية فصل الشتاء من كل عام، مؤكدا أن الأسعار تعتمد على كميات المعروض.
وأرجع هذا الارتفاع إلى انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الفترة الممتدة من 20 كانون الأول حتى 30 كانون الثاني، مشيرًا إلى أن المناطق التي توجد فيها مزارع الدواجن تشهد درجات حرارة دون الصفر المئوي، مما يؤدي إلى تشكل الصقيع والتجمد، وخلال ساعات النهار تكون درجات الحرارة ما بين 10-15 درجة مئوية.
وأضاف جمجوم أن الفرق الكبير بين درجات الحرارة يعد "العدو الأول لتربية الدواجن" مما يؤدي إلى عدم تحويل الأعلاف إلى وزن الدجاج المطلوب، وارتفاع نسبة الوفيات بنسب عالية نتيجة الأحوال الجوية وعدم تساقط الأمطار.
وأشار إلى أن أعداد الدواجن الواردة إلى السوق تقلصت، مما انعكس على ارتفاع الأسعار نتيجة للعرض والطلب، إذ إن المعروض لا يلبي احتياجات المستهلك.
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