مؤسسة الغذاء والدواء تحوّل 7 منشآت غذائية مخالفة إلى القضاء

و أوضحت المؤسسة أن هذه الجولات أسفرت عن توجيه 1763 إنذارًا، وإيقاف 193 منشأة عن العمل، وإغلاق 29 منشأة، كما تمّ تحويل 7 منشآت غذائية مخالفة إلى القضاء، في حين تم إتلاف 47,979 كغم من المواد الغذائية المخالفة و13,478 لترًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك.
وأكّدت المؤسسة مواصلة جهودها الدورية على مدار العام كجهة رقابية وطنية لضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك البشري، بالإضافة إلى ضمان مأمونية وفاعلية وجودة الأدوية والمواد ذات الصلة، كما تعمل المؤسسة على تعزيز الأمن الغذائي والدوائي في المملكة من خلال تنفيذ خطة رقابية وتوعوية شاملة استعدادًا لشهر رمضان المبارك، لضمان انسياب غذاء آمن وسليم للمواطنين.
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