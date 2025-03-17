مؤسسة الغذاء والدواء تحوّل 7 منشآت غذائية مخالفة إلى القضاء

الوكيل الإخباري- نفذت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، من خلال فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، 3212 جولة رقابية ضمن مناوبات صباحية ومسائية وليلية، منذ بداية شهر رمضان وحتى الحادي عشر من الشهر ذاته.

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و أوضحت المؤسسة أن هذه الجولات أسفرت عن توجيه 1763 إنذارًا، وإيقاف 193 منشأة عن العمل، وإغلاق 29 منشأة، كما تمّ تحويل 7 منشآت غذائية مخالفة إلى القضاء، في حين تم إتلاف 47,979 كغم من المواد الغذائية المخالفة و13,478 لترًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك.