مادبا : حملة لإزالة العوائق والتعديات على الشوارع

وتركزت الحملة على إزالة جميع العوائق التي تعيق حركة المشاة والمركبات بما في ذلك البسطات العشوائية والمركبات المتوقفة بشكل مخالف والتعديات على الأرصفة والشارع العام.
وأكدت اللجنة أن هذه الحملة تأتي في إطار تطبيق القانون وتعزيز النظام العام وتوفير بيئة آمنة ومرتبة للمواطنين، مشددة على استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري لضمان عدم تكرار المخالفات.
