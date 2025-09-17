الأربعاء 2025-09-17 12:15 م
 

مادبا : حملة لإزالة العوائق والتعديات على الشوارع

بلدية مادبا
بلدية مادبا
 
الأربعاء، 17-09-2025 11:56 ص

الوكيل الإخباري-   نفذت لجنة مشتركة من محافظة مادبا والأجهزة الأمنية وكوادر بلدية مادبا الكبرى، اليوم الأربعاء، حملة ميدانية لإزالة العوائق والتعديات من الشوارع العامة بهدف تحسين الواقع المروري والحفاظ على جمالية المدينة وتنظيم الحركة في المناطق الحيوية.

وتركزت الحملة على إزالة جميع العوائق التي تعيق حركة المشاة والمركبات بما في ذلك البسطات العشوائية والمركبات المتوقفة بشكل مخالف والتعديات على الأرصفة والشارع العام.


وأكدت اللجنة أن هذه الحملة تأتي في إطار تطبيق القانون وتعزيز النظام العام وتوفير بيئة آمنة ومرتبة للمواطنين، مشددة على استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري لضمان عدم تكرار المخالفات.

 
 
