مباحثات أردنية يونانية قبرصية في إطار آلية التعاون الثلاثي

جاء ذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
-
أخبار متعلقة
-
عمّان تحتفي بالذاكرة والإبداع في ثالث أيام معرض الكتاب
-
وزير الشباب يتفقد عددًا من المرافق الشبابية في العقبة
-
770 مواطناً يستفيدون من اليوم الطبي المجاني في الهاشمية
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
زراعة الوسطية تستعرض إنجازاتها للنصف الأول من العام الحالي
-
التمكين المجتمعي ينفذ ورشة حول إعداد الشباب لانتخابات الإدارة المحلية
-
ندوة تؤكد أهمية ودور الوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس
-
أوقاف الكورة تطلق مبادرة "حماة الغد" التثقيفية في مدارس اللواء