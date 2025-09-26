مباحثات أردنية يونانية قبرصية في إطار آلية التعاون الثلاثي

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مساء الجمعة، ووزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، ووزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس، مباحثات موسّعة في إطار آلية التعاون الثلاثي.

