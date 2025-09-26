السبت 2025-09-27 12:25 ص
 

مباحثات أردنية يونانية قبرصية في إطار آلية التعاون الثلاثي

الجمعة، 26-09-2025 10:53 م

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مساء الجمعة، ووزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، ووزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس، مباحثات موسّعة في إطار آلية التعاون الثلاثي.

جاء ذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

 
 
