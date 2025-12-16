الثلاثاء 2025-12-16 02:24 م

مبادرة لتوعية طلبة الجامعات بمخاطر العنف الرقمي

الثلاثاء، 16-12-2025 12:38 م

الوكيل الإخباري-    نفذت جمعية حماية ضحايا العنف الأسري مبادرة توعوية بعنوان "كسر حاجز الصمت حول العنف الرقمي"، ضمن فعاليات الحملة الدولية "16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة"، بالتعاون مع درة المنال للتنمية والتدريب ومنظمة سابا هاملت.

واستهدفت المبادرة طلبة الجامعات الأردنية والعلوم التطبيقية والبلقاء التطبيقية لرفع الوعي بمخاطر العنف الرقمي المتزايدة، وتمكينهم من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بشكل آمن ومسؤول.

 
 


