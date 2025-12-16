مبادرة لتوعية طلبة الجامعات بمخاطر العنف الرقمي

الوكيل الإخباري- نفذت جمعية حماية ضحايا العنف الأسري مبادرة توعوية بعنوان "كسر حاجز الصمت حول العنف الرقمي"، ضمن فعاليات الحملة الدولية "16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة"، بالتعاون مع درة المنال للتنمية والتدريب ومنظمة سابا هاملت .

اضافة اعلان