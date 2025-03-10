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مجلس محافظة الكرك يناقش عددا من المناقلات المالية

الكرك
الكرك
 
الإثنين، 10-03-2025 10:52 م
الوكيل الإخباري-   عقد مجلس محافظة الكرك الاثنين، جلسة لمناقشة عدد من المناقلات المالية واتخاذ القرارات المناسبة بذلك.اضافة اعلان


وقال رئيس المجلس عبدالله العبادلة خلال ترؤسه الجلسة بحضور أعضاء المجلس، إن الجلسة تأتي ضمن جهود مجلس المحافظة لمتابعة القضايا المالية والإدارية، واتخاذ القرارات التي تصب في المصلحة العامة لمحافظة الكرك.

واستعرض العبادلة الأعباء المالية المترتبة على قطاعي الشباب والمياه لعام 2024، إضافة إلى مناقشة الحلول المقترحة لمعالجتها، بما يضمن استدامة تنفيذ مشاريع القطاعين.

وأكد ضرورة التخطيط المالي الفعّال لمنع تراكم الديون مستقبلاً، مع التركيز على تعزيز الشفافية والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
 
 
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