محافظ البنك المركزي: سعر صرف الدينار الأردني ثابت.. والاقتصاد يواصل النمو

الوكيل الإخباري- أكد محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس استقرار سعر صرف الدينار الأردني.



وقال شركس خلال مناقشة موازنة البنك المركزي اليوم الثلاثاء، إن سعر الصرف ثابت بسبب قوة المؤشرات الاقتصادية، وسياسات البنك المركزي التي حافظت على سعر صرف مستقر.



وأضاف أن الاقتصاد الأردني يواصل النمو رغم كل الظروف والعوامل الجيوسياسة في العالم والمنطقة.

