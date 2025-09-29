محافظ جرش ونقيب أصحاب المعاصر يبحثان الجاهزية لموسم الزيتون

08:23 م

الوكيل الإخباري- بحث محافظ جرش الدكتور مالك خريسات مع نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون تيسير النجداوي خلال لقاء عقد في المحافظة الجاهزية والاستعدادات لموسم الزيتون للعام الحالي.





وقال خريسات إن محافظة جرش وجميع الكوادر العاملة تسعى على الدوام لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم وإيحاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه منتجي الزيتون وأصحاب معاصر الزيتون نظرا لما يتمتع به هذا القطاع من أهمية اقتصادية واجتماعية.



وأشار إلى تشكيل لجنة تضم الجهات المعنية ومنها لجنة الصحة و السلامة العامة في المحافظة والمعاصر والغذاء والدواء والشرطة البيئية من اجل متابعة أوضاع المعاصر والتي يبلغ عددها 16 معصرة والتأكد من مدى مطابقتها لاشتراطات السلامة العامة .



ولفت إلى أن لجنة السلامة العامة بالمحافظة ستكثف جولاتها خلال الموسم على معاصر الزيتون العاملة لضمان التزامها بتطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بشروط السلامة العامة والمهنية والشروط الصحية .



بدوره، قال النجداوي إن معاصر الزيتون العاملة على جاهزية عالية لاستقبال موسم العصر الحالي اعتبارا من 15 تشرين الأول المقبل، مؤكدا التزام المعاصر بتطبيق كافه المعايير المتعلقة بجودة وسلامة المنتج المنصوص عليها بتعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون النافذة والصادرة بموجب قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 .



وبين أن النقابة وحفاظا على سمعة زيت الزيتون الأردني تقوم سنويا بالتعاون مع وزارة الزراعة وكافة الجهات الرقابية بتنفيذ حملة وطنية تهدف الى توعية وتوجيه المستهلكين الى شراء زيت الزيتون لتلبية احتياجاتهم من المصادر الموثوقة لضمان حصولهم على زيت زيتون عالي الجودة.



واكد ان النقابة بالتعاون والتنسيق مع الزراعة وكافة الجهات الرقابية الحكومية ذات العلاقة بحصر الإعلانات المظللة بخصوص زيت الزيتون الأردني التي يروج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لاتخاذ الإجراءات والعقوبات القانونية اللازمة بحقها.



وبين النجداوي أنه جرى الزام أصحاب مصانع التنك هذا الموسم بطباعة اسم المعصرة على الأوجه الأربعة للصفائح المعدنية (التنك) التي ستستخدم لتعبئة زيت الزيتون بما يضمن تتبع المنتج وضمان سلامته.



واتفق الطرفان خلال اللقاء الذي حضره مدير شرطة محافظة جرش العميد رأفت المعايطة وعضو مجلس إدارة النقابة المهندس مأمون الحوامدة وعضو الهيئة العامة عبد الحكيم السعدون ومدير لجنة السلامة بالمحافظة صالح العتوم على تعزيز آليات التعاون من اجل الحصول على منتج زيت الزيتون بجودة عالية وتفعيل لجنة السلامة العامة وتكثيف الجولات الرقابية على المعاصر وحل المعيقات والتحديات او أية ملاحظات.

