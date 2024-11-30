 
السبت 2024-11-30 07:50 م
 

محافظ عجلون يؤكد جاهزية البلديات للتعامل مع الظروف الجوية الطارئة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
السبت، 30-11-2024 07:36 م

الوكيل الإخباري-   أكد محافظ عجلون نايف الهدايات جاهزية البلديات في المحافظة للتعامل مع الظروف الجوية الطارئة التي تترافق مع المنخفضات الجوية خلال فصل الشتاء ضمن خطة طوارئ أعدت لهذه الغاية.

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وأشار خلال لقاء، اليوم السبت، مع رئيس بلدية كفرنجة المحامي الدكتور فوزات فريحات، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، إلى حرص المحافظة على متابعة القضايا الملحة والضرورية، وإيجاد حلول جذرية لمشكلة السير في لواء كفرنجة، مؤكدا أهمية التعاون مع الجهات المعنية لمعالجة القضايا المطروحة، بما يحقق التنمية الشاملة ويعزز سلامة ورفاهية المواطنين.


من جانبه، أكد فريحات جاهزية البلدية واستعداداتها لدعم المشاريع التنموية والخدمية، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية وربط شبكات الصرف الصحي، بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العمل البلدي.


وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من ملاحظات المواطنين التي تمثلت في نقص الطرق الزراعية في منطقة الشطورة، والحاجة إلى تحسين مداخل لواء كفرنجة، إضافة إلى إنشاء جسر مشاة أمام مدرسة عين البستان لضمان سلامة الطلبة والمواطنين خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من ازدحامات مرورية.

 
gnews

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