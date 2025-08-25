محافظ معان يتفقد مشاريع خدمية في الشوبك

الوكيل الإخباري- تفقد محافظ معان، خالد الحجاج، اليوم الاثنين، عددا من المشاريع والمواقع الخدمية في لواء الشوبك، واطلع على سير العمل فيها ومستوى الإنجاز وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل الحجاج جولته، التي رافقه فيها متصرف اللواء سامي المصاروة، ومدير شرطة غرب معان العميد هشام الشمايلة، بزيارة المحطة التحويلية التابعة لمجلس الخدمات المشتركة، حيث اطلع على سير العمل، واستمع إلى إيجاز من رئيسة المجلس، المهندسة حنين أبو درويش، حول طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما زار بلدية الشوبك، والتقى برئيس لجنتها، المهندس محمد النعيمات، واطلع على واقع العمل البلدي والتحديات التي تواجهه، إضافة إلى خطط البلدية لتحسين مستوى خدماتها.



وأكد الحجاج، خلال رعايته حفل تكريم أوائل الثانوية العامة في اللواء، الذي نظمته مديريتا ثقافة معان والتربية في الشوبك، أهمية دعم الطلبة المتفوقين وتشجيعهم على مواصلة مسيرتهم الأكاديمية.