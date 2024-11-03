محكمة بلدية بني عبيد تباشر عملها

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس بلدية بني عبيد المهندس جمال أبو عبيد أن محكمة صلح بلدية بني عبيد باشرت عملها اليوم الأحد.

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وأكد أبو عبيد، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن افتتاح المحكمة يمثل خطوة كبيرة نحو فصل بلدية بني عبيد عن بلدية إربد الكبرى إداريًا وماليًا، مبينا أن إنشاء المحكمة سيساهم في تحقيق عوائد مالية تعود بالنفع على اللواء، مما سينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للواء بني عبيد، ويساعد في تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تسهيل إنجاز معاملات الإخوة المواطنين .



وكان مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تشكيل محكمة بلدية بني عبي لسنة 2024؛ وذلك إنفاذا لأحكام المادة 3 من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم 35 لسنة 2006م، التي تستوجب أن يصدر نظاما خاصا لكل محكمة بلدية، وللنظر في المخالفات التي ترتكب لأحكام هذا القانون.