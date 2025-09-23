مدعي عام عمان يوقف النائب اربيحات وآخرين بتهم جناية "غسل الأموال"

وقال المصدر إن قرارات الاتهام جاءت بعد إجراءات التدقيق في الملف التحقيقي وتقارير الخبرة الفنية المرتبطة به، إذ طالت أربع تهم بشكل متفاوت 17 شخصاً مشتكى عليهم.
ووُجهت للنائب اربيحات و5 آخرين، تهمة جناية غسل الأموال وفقاً لأحكام المادتين (3، 30) من قانون مكافحة غسل الأموال، فيما وُجهت للنائب و7 آخرين تهمة جنحة إنشاء منصة لتلقي أموال واستثمارها وإدارتها من دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص وفقاً لأحكام المادة (22) من قانون الجرائم الإلكترونية.
كما وجه المدعي العام للنائب و14 آخرين تهمة جنحة إدارة نظام معلومات أو محفظة إلكترونية لجمع التبرعات من دون ترخيص من الجهات المعنية وفقاً لأحكام المادة (23) من قانون الجرائم الإلكترونية.
ووجه المدعي العام لجميع المشتكى عليهم تهمة القيام بجمع تبرعات أو الإعلان عن حملات لجمع التبرعات من دون الترخيص بذلك، وفقاً لأحكام المادة (4) من قانون التنمية الاجتماعية وبدلالة المادة (19/أ) من القانون ذاته.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يصل إلى مقر الأمم المتحدة لترؤس الوفد الأردني في اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة
-
إغلاق جسر الملك حسين من الجانب الأخر حتى إشعار آخر
-
العيسوي: الأردن سيبقى بفضل قيادته الهاشمية وشعبه واحة عز وأمان
-
الأمن العام: ترفيع الدويري والشرايدة إلى رتبة لواء وإحالتهما إلى التقاعد
-
وزيرة التنمية تلتقي مدير عام مركز الفينيق للدراسات وأعضاء من تحالف همم
-
مركز الحسين للسرطان: بيانات المرضى محفوظة والإجراءات العلاجية مستمرة كالمعتاد
-
التعليم العالي تطلق منصة للإجابة على استفسارات الطلبة بخصوص القبول الموحد
-
وزير العمل يرعى توقيع اتفاقيتين لشركة كهرباء اربد مع "التدريب المهني" والبلدية