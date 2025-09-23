الثلاثاء 2025-09-23 03:37 م
 

مدعي عام عمان يوقف النائب اربيحات وآخرين بتهم جناية "غسل الأموال"

للسنة الثالثة على التوالي .. محكمة أمن الدولة لم تصدر أي حكم بالإعدام
محكمة
 
الثلاثاء، 23-09-2025 02:57 م

الوكيل الإخباري-   قرر مدعي عام عمان اليوم الثلاثاء توقيف النائب وسام اربيحات و5 آخرين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد توجيه 4 تهم تتعلق بغسل الأموال ومخالفة قانوني التنمية الاجتماعية والجرائم الإلكترونية، وفق مصدر أفاد وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

اضافة اعلان


وقال المصدر إن قرارات الاتهام جاءت بعد إجراءات التدقيق في الملف التحقيقي وتقارير الخبرة الفنية المرتبطة به، إذ طالت أربع تهم بشكل متفاوت 17 شخصاً مشتكى عليهم.


ووُجهت للنائب اربيحات و5 آخرين، تهمة جناية غسل الأموال وفقاً لأحكام المادتين (3، 30) من قانون مكافحة غسل الأموال، فيما وُجهت للنائب و7 آخرين تهمة جنحة إنشاء منصة لتلقي أموال واستثمارها وإدارتها من دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص وفقاً لأحكام المادة (22) من قانون الجرائم الإلكترونية.


كما وجه المدعي العام للنائب و14 آخرين تهمة جنحة إدارة نظام معلومات أو محفظة إلكترونية لجمع التبرعات من دون ترخيص من الجهات المعنية وفقاً لأحكام المادة (23) من قانون الجرائم الإلكترونية.


ووجه المدعي العام لجميع المشتكى عليهم تهمة القيام بجمع تبرعات أو الإعلان عن حملات لجمع التبرعات من دون الترخيص بذلك، وفقاً لأحكام المادة (4) من قانون التنمية الاجتماعية وبدلالة المادة (19/أ) من القانون ذاته.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

أخبار محلية طرح عطاء لتزويد 18 بلدية بأنظمة طاقة متجددة

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يصل إلى مقر الأمم المتحدة لترؤس الوفد الأردني في اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة

14

طب وصحة أفضل الأعشاب لتعزيز صحة الأمعاء

لفغ

تكنولوجيا كيف تحسب خرائط جوجل وقت السفر بدقة؟

جسر الملك حسين

أخبار محلية إغلاق جسر الملك حسين من الجانب الأخر حتى إشعار آخر

323232

تكنولوجيا iOS 26 يغيّر تجربة شاشة القفل على iPhone

للسنة الثالثة على التوالي .. محكمة أمن الدولة لم تصدر أي حكم بالإعدام

أخبار محلية مدعي عام عمان يوقف النائب اربيحات وآخرين بتهم جناية "غسل الأموال"

i10 تتألق في فعالية “ودّع الصيف مع هيونداي”

أخبار الشركات i10 تتألق في فعالية “ودّع الصيف مع هيونداي”



 
 





الأكثر مشاهدة