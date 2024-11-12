مديرة حقوق الإنسان بالخارجية تلتقي مساعد وزير الخارجية الكويتي

الوكيل الإخباري- التقت مديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفيرة سجا المجالي، اليوم الثلاثاء، مساعد وزير خارجية دولة الكويت لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح في اجتماع بحث العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وخاصة حقوق الإنسان.

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