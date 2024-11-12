 
الثلاثاء 2024-11-12 07:13 م
 

مديرة حقوق الإنسان بالخارجية تلتقي مساعد وزير الخارجية الكويتي

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
الثلاثاء، 12-11-2024 07:00 م

الوكيل الإخباري-   التقت مديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفيرة سجا المجالي، اليوم الثلاثاء، مساعد وزير خارجية دولة الكويت لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح في اجتماع بحث العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وخاصة حقوق الإنسان.

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واستعرضت السفيرة المجالي المستجدات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مثمنةً الدور الريادي لدولة الكويت في العمل الإنساني والإنمائي على مستوى الإقليمي والعالمي.

 
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