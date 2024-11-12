مديرة حقوق الإنسان بالخارجية تلتقي مساعد وزير الخارجية الكويتي

واستعرضت السفيرة المجالي المستجدات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مثمنةً الدور الريادي لدولة الكويت في العمل الإنساني والإنمائي على مستوى الإقليمي والعالمي.
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