مدير الأمن العام يحاضر في كلية القيادة والأركان الملكية

الوكيل الإخباري- أكد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، أن الرؤى والتوجيهات الملكية الحكيمة تشكّل نبراس عمل المديرية، والتي تسعى باستمرار إلى ترجمتها إلى خطط قابلة للتنفيذ والقياس، تراعي حجم التحديات، وتستجيب لمتطلبات المرحلة، بهدف تطوير المنظومة الأمنية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الجرمية والاجتماعية، وصولاً إلى ترسيخ الأمن المجتمعي. اضافة اعلان





وقال اللواء المعايطة، خلال محاضرة ألقاها اليوم الإثنين، في كلية القيادة والأركان الملكية، والتي جاءت بعنوان: "استراتيجية الأمن العام في المحافظة على أمن وسلامة المجتمع"، إن مديرية الأمن العام تعمل وفق منهجية وطنية متكاملة، تنسجم مع مختلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، إضافة إلى الوزارات والمؤسسات الرسمية، لحماية المصالح الوطنية العليا.



وأضاف اللواء المعايطة أن جهاز الأمن العام يحرص على تجويد وتحديث منظومة عمله الأمني والشرطي بشكل مستمر من خلال خطته الاستراتيجية الأمنية، ورفع مستوى الخدمات التي يقدمها، سعياً لتحقيق الأمن الشامل، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، من خلال استحداث مراكز ونقاط أمنية جديدة، ورفد المديرية بتشكيلاتها المختلفة بالآليات والمعدات الحديثة، وتعزيز القوى البشرية فيها، بالإضافة إلى تطوير منظومة الحماية المدنية، من خلال التوسع بمراكز الدفاع المدني لتقليل زمن الاستجابة، واستخدام أحدث التقنيات والمعدات، وبما يمكّن المديرية من أداء واجباتها بكفاءة واقتدار.