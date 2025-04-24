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مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج المستجدين في مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التدريبية

مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج المستجدين في مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التدريبية
مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج المستجدين في مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التدريبية
 
الخميس، 24-04-2025 12:33 م
الوكيل الإخباري-   رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم الخميس، مراسم تخريج دورة "إعداد وتأهيل المستجدين" والتي أقيمت في مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التدريبية.اضافة اعلان


وابتدأت مراسم التخريج بالسلام الملكي وتفقد طابور الخريجين، الذي تقدم من أمام المنصة بنظام المسيرين البطيء والعادي.

وعكست فعاليات التخريج مستوى عالياً من الكفاءة والانضباط في الأداء، وأبهى صور التميز والاحتراف وعزمهم على تنفيذ ما انيط بهم من واجبات مستقبلية بأمانة وإخلاص.

وتلقى الخريجون خلال فترة التدريب، عدداً من المساقات العلمية والعملية، ضمن منظومة تدريبية رائدة في مختلف العلوم والمواضيع الأمنية والقانونية والإنسانية، بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي متكامل امتد لأربعة أشهر.

وفي نهاية الحفل ، الذي حضره عدد من كبار ضباط الأمن العام وذوي الخريجين وزَّع اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة الجوائز التقديرية على مستحقيها .
 
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