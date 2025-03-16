مدير الأمن العام يلتقي مديري مراكز الإصلاح والتأهيل

05:39 م

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الوكيل الإخباري- التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم في مديرية الأمن العام مديري مراكز الإصلاح والتأهيل في إطار الجهود المستمرة في تطوير العمل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والسعي لإعادة تطوير وتحديث وإعادة صياغة البرامج الإصلاحية. اضافة اعلان





وأكّد مدير الأمن العام خلال اللقاء على إنفاذ الإستراتيجية الإصلاحية ومراجعتها وتحديثها وفق المعطيات والمستجدات وبما يحقق أقصى درجات العدالة والشفافية والخدمة المجتمعية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.



ونقل مدير الأمن العام تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى للعاملين في الإدارة كافّة على جهودهم وما ييذلوه على مدار الساعة، مشدداً على الدعم التام للإدارة والمراكز التابعة لها كافّة ورفدها بكل ما تحتاجه من قوى بشرية مدربة ومؤهلة وآليات وتقنيات حديثة بما يضمن سير العمل و تقديم الخدمات للنزلاء وذويهم كافّة.



مشيراً إلى أنّ حفظ حقوق النزلاء وكرامتهم هو أساس العمل والغاية التي وضعت الإستراتيجية الإصلاحية لتحقيقها، مشيراً إلى السعي باستمرار لطرح أفكار وآليات عمل جديدة تحسّن مستوى الخدمات المقدمة داخل المراكز بما يتوافق وحقوق الإنسان وأعلى المعايير الدولية في هذا المجال.



وقدّم اللواء المعايطة التحية والشكر لمديري مراكز الإصلاح والتأهيل كافّة على الجهود الاستثنائية خلال شهر رمضان الفضيل وإنهاء الإفطارات الرمضانية كافّة للنزلاء مع ذويهم بأجواء أسرية تبقي النزيل على تواصل مستمر مع ذويه ومحيطه الخارجي.