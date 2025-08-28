"مدير الشؤون الفلسطينية" يستقبل وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

وأعرب خرفان بحضور نائبة المفوض العام للأونروا ناتالي بوكلي، ومدير شؤون الأونروا في الأردن أولاف بيكر، عن تقديرهم للدور الحيوي الذي تضطلع به ألمانيا في دعم اللاجئين الفلسطينيين، من خلال مساهماتها السخية في تمويل الأونروا، ودعم المشاريع التنموية التي تنفذها دائرة الشؤون الفلسطينية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التنمية الألماني (KfW).
وأشار إلى أن الدعم الألماني، ضمن برامج مثل "REPAC" و"PART"، كان له الأثر المباشر في تحسين الظروف المعيشية في المخيمات الفلسطينية، لا سيما في مجالات البنية التحتية، وتأهيل المساكن.
