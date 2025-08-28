الخميس 2025-08-28 11:33 ص
 

"مدير الشؤون الفلسطينية" يستقبل وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

"مدير الشؤون الفلسطينية" يستقبل وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية
"مدير الشؤون الفلسطينية" يستقبل وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية
 
الخميس، 28-08-2025 10:37 ص

الوكيل الإخباري-   استقبل مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، اليوم الخميس، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في جمهورية ألمانيا الاتحادية ريم العبلي رادوفان، خلال زيارتها الميدانية لمخيم حطين، للاطلاع على أوضاع اللاجئين واحتياجاتهم اليومية.

اضافة اعلان


وأعرب خرفان بحضور نائبة المفوض العام للأونروا ناتالي بوكلي، ومدير شؤون الأونروا في الأردن أولاف بيكر، عن تقديرهم للدور الحيوي الذي تضطلع به ألمانيا في دعم اللاجئين الفلسطينيين، من خلال مساهماتها السخية في تمويل الأونروا، ودعم المشاريع التنموية التي تنفذها دائرة الشؤون الفلسطينية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التنمية الألماني (KfW).


وأشار إلى أن الدعم الألماني، ضمن برامج مثل "REPAC" و"PART"، كان له الأثر المباشر في تحسين الظروف المعيشية في المخيمات الفلسطينية، لا سيما في مجالات البنية التحتية، وتأهيل المساكن.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدارس في مدينة الخليل

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدارس في مدينة الخليل

مجمع الملك الحسين للأعمال

أخبار الشركات 6 ركائز تضع مجمع الملك الحسين للأعمال في طليعة الاستدامة الحضرية

ارشيفية

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يعلن تضرر مقر بعثته في كييف بالهجوم الروسي

وزارة الأشغال العامة والإسكان

أخبار محلية وزارة الأشغال تبدأ صيانة شاملة لثلاث طرق رئيسية في إقليم الشمال

5 علامات تستدعي مراجعة طبيب الأسنان.. لا تهملها اقرأ المزيد على موقع ارم نيوز: https://www.eremnews.com/health/55qt5zw

طب وصحة 5 علامات تستدعي مراجعة طبيب الأسنان.. لا تهملها

"مدير الشؤون الفلسطينية" يستقبل وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

أخبار محلية "مدير الشؤون الفلسطينية" يستقبل وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الخميس

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

فلسطين مستشار ماكرون: نحاول منع إسرائيل من دخول مدينة غزة



 
 





الأكثر مشاهدة