"مدير الشؤون الفلسطينية" يستقبل وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

الوكيل الإخباري- استقبل مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، اليوم الخميس، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في جمهورية ألمانيا الاتحادية ريم العبلي رادوفان، خلال زيارتها الميدانية لمخيم حطين، للاطلاع على أوضاع اللاجئين واحتياجاتهم اليومية.

وأعرب خرفان بحضور نائبة المفوض العام للأونروا ناتالي بوكلي، ومدير شؤون الأونروا في الأردن أولاف بيكر، عن تقديرهم للدور الحيوي الذي تضطلع به ألمانيا في دعم اللاجئين الفلسطينيين، من خلال مساهماتها السخية في تمويل الأونروا، ودعم المشاريع التنموية التي تنفذها دائرة الشؤون الفلسطينية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التنمية الألماني (KfW).